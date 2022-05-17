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الرياضة

السريع يفاقم أزمة الرجاء

منذ دقيقة واحدة
هزمه بهدف لصفر وأحيى آماله في المنافسة على البقاء بعثر سريع وادي زم أوراق الرجاء الرياضي، عندما فاز عليه بهدف لصفر، في مباراة المتناقضات التي جرت أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. واستغل سريع وادي زم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين للرجاء، ليحققأكمل القراءة »


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