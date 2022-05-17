أســــــرة
تغيير النظام الغذائي
يؤكد الأطباء أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض المزعجة الناتجة عن الإصابة بالربو والحساسية، سيما أنه لا يوجد علاج يحقق الشفاء التام. ويتفق الأطباء على أهمية التغذية المتوازنة والصحية، كما ينصحوا مريض الربو بتسجيل الأعراض والأغذية التي يتناولها بشكل يومي، ليتعرف بشكل أفضل على المناسب لوضعهأكمل القراءة »
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