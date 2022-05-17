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الرياضة

بن احمد يعود إلى الواجهة

منذ دقيقة واحدة
تمكن اتحاد بن احمد من تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الثاني هواة، بعدما توج بلقب البطولة الجهوية لعصبة الشاوية دكالة، بفوزه أول أمس (الأحد) على النادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية للسد، التي جمعت بينهما بالملعب البلدي بالمنصورية. وحضر المباراة جمهور غفير فاق، حسب تصريح مسؤول بالعصبة ذاتها،أكمل القراءة »


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