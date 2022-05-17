fbpx
اذاعة وتلفزيون

قنوات تتشح بالسواد

منذ 3 دقائق
الحداد على الشيخ خليفة يدفعها إلى التخلي عن البرامج الترفيهية تخلت القنوات الوطنية المغربية عن بعض برامجها، الجمعة والسبت الماضيين، وأول أمس (الأحد)، بعد إعلان المغرب الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. واضطرت القناة الثانية، الجمعة الماضي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة