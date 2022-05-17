اذاعة وتلفزيون
قنوات تتشح بالسواد
الحداد على الشيخ خليفة يدفعها إلى التخلي عن البرامج الترفيهية تخلت القنوات الوطنية المغربية عن بعض برامجها، الجمعة والسبت الماضيين، وأول أمس (الأحد)، بعد إعلان المغرب الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. واضطرت القناة الثانية، الجمعة الماضي،أكمل القراءة »
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