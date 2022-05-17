حوادث
إيقاف ستة جانحين بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف ستة جانحين ووضعتهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في حالة اعتقال. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن حملة تمشيط قامت بها العناصر الدركية في مجموعة من الأحياء بالمدينة انتهت باعتقالأكمل القراءة »
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