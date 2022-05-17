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حوادث

إيقاف‭ ‬ستة‭ ‬جانحين‭ ‬بالشماعية

منذ 5 دقائق
تمكنت‭ ‬عناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بالشماعية،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬ستة‭ ‬جانحين‭ ‬ووضعتهم‭ ‬رهن‭ ‬تدابير‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬عرضهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬باليوسفية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭.‬ ‭   ‬ووفق‭ ‬معطيات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭” ‬الصباح‭” ‬فإن‭ ‬حملة‭ ‬تمشيط‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬العناصر‭ ‬الدركية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬بالمدينة‭ ‬انتهت‭ ‬باعتقال‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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