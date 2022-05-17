أسواق
توزيع جوائز المساواة المهنية
حصلت ثلاث مقاولات، على جائزة المساواة المهنية، التي تهدف إلى مكافأة وتشجيع المقاولات التي أطلقت مبادرات للنهوض بالمساواة في الوسط المهني، ويتعلق الأمر ب”سي دي جي كابيتال” و”رونو” و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (BMCI). كما حصلت مجموعة من المقاولات الأخرى على شهادات التميز للمقاولات التي حصلت على أعلى معدل في كلأكمل القراءة »
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