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توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المساواة‭ ‬المهنية

منذ 10 دقائق
حصلت‭ ‬ثلاث‭ ‬مقاولات،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المساواة‭ ‬المهنية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬وتشجيع‭ ‬المقاولات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬مبادرات‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمساواة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬المهني،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬ب‭”‬سي‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬كابيتال‭” ‬و‭”‬رونو‭” ‬و‭”‬البنك‭ ‬المغربي‭ ‬للتجارة‭ ‬والصناعة‭” (‬BMCI‭). ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقاولات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬التميز‭ ‬للمقاولات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬في‭ ‬كل‭أكمل القراءة »


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