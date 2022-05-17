الرياضة
رسالة رياضية: أخطاء
لا يدفع مسيرو الرجاء الرياضي ثمن تراجع نتائج الفريق، بل ثمن الأخطاء التي ارتكبوها منذ وصولهم إلى مناصب المسؤولية بهذا النادي. ففي جميع الأحوال، بلغ الرجاء الحالي نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وأقصي بصعوبة أمام الأهلي المصري وكان ندا قويا له، ويواصل التنافس في كأس العرش، كما أن حظوظه مازالتأكمل القراءة »
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