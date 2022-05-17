أســــــرة
الحامل تنقل “الضيقة” للجنين
الدكتورة مبتسم قالت إن عدم الابتعاد عن مسببات الحساسية يمكن أن يتطور إلى ربو قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الربو يمكن أن تنتج عن عوامل كثيرة، منها ما هو بيئي ووراثي وغيرهما، مبرزة أن هناك إمكانية نقل المرض وراثيا إلى الجنين، خاصة المرأة الحامل التي تصاب بنوبات أثناءأكمل القراءة »
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