fbpx
أســــــرة

رقــــــــم:١٠% يعانون

منذ 8 دقائق
تعني حساسة الجلد لمستحضرات التجميل حصول ردة فعل تحسسي على الجلد، عند استخدام أحد مستحضرات التجميل، وهذا الرد التحسسي يظهر بعدة أشكال مختلفة. وتعتبر الحساسية الشديدة لمستحضرات التجميل نادرة، ومع ذلك فإنه ليس من النادر أن يطور الأشخاص تهيجا خفيفا، أو حساسية لمكون معين من منتجات التجميل، حيث وجدت الدراسات، أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة