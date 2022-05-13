أســــــرة
رقــــــــم:١٠% يعانون
تعني حساسة الجلد لمستحضرات التجميل حصول ردة فعل تحسسي على الجلد، عند استخدام أحد مستحضرات التجميل، وهذا الرد التحسسي يظهر بعدة أشكال مختلفة. وتعتبر الحساسية الشديدة لمستحضرات التجميل نادرة، ومع ذلك فإنه ليس من النادر أن يطور الأشخاص تهيجا خفيفا، أو حساسية لمكون معين من منتجات التجميل، حيث وجدت الدراسات، أنأكمل القراءة »
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