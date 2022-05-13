مجتمع
اتفاقية لتجويد التعليم الأولي
وقع مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وعزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، اتفاقية خاصة من أجل تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تنزيل اتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2022، بين وزارة التربية الوطنيةأكمل القراءة »
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