مجتمع
الخصاص في مهن التمريض يتجاوز 64 ألفا
دقت الجمعية المغربية لعلوم التمريض ناقوس الخطر بشأن الخصاص المهول في عدد الممرضين، وآثارها على المنظومة الصحية. وأكدت الجمعية لمناسبة تخليد اليوم العالمي للممرض، أن النقص الحاد في صفوفهم، يصل على المستوى الوطني إلى 64 ألف ممرض وتقني صحة وقابلة، مشيرة إلى أن عددهم على المستوى العالمي سيبلغ 18 مليونأكمل القراءة »
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