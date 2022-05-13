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مجتمع

الخصاص في مهن التمريض يتجاوز 64 ألفا

منذ دقيقتين
دقت الجمعية المغربية لعلوم التمريض ناقوس الخطر بشأن الخصاص المهول في عدد الممرضين، وآثارها على المنظومة الصحية. وأكدت الجمعية لمناسبة تخليد اليوم العالمي للممرض، أن النقص الحاد في صفوفهم، يصل على المستوى الوطني إلى 64 ألف ممرض وتقني صحة وقابلة، مشيرة إلى أن عددهم على المستوى العالمي سيبلغ 18 مليونأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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