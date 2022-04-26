”العربية” تطلق “العربية المغرب”، شركة الطيران منخفض التكلفة، رحلات جديدة مباشرة إلى إشبيلية، انطلاقا من البيضاء وطنجة، ابتداء من 20 يونيو المقبل. وتنضم إشبيلية بذلك، إلى قائمة المدن الإسبانية التي تسير الشركة رحلاتها إليها، والتي تشمل برشلونة ومدريد ومالقة ومايوركا وبلباو وفالنسيا ومورسيا. ويمكن حجز الرحلات المباشرة بين المغرب وإسبانيا عبرأكمل القراءة »
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