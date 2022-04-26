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وطنية

2.7‭ ‬مليون‭ ‬شاب‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬حياة

منذ 17 ثانية
جانب من ندوة "ليكونوميست ميتنغ" (فدوى الناصر)
ندوة‭ ‬‮«‬ليكونوميست‭ ‬ميتنغ‮»‬‭ ‬ناقشت‭ ‬معضلة‭ ‬التكوين‭ ‬والتشغيل‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬بحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬مهمة‭ ‬ توجد‭ ‬فئة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬انتظار،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬ممن‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬و24،‭ ‬ويرتفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬2.7،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أضفنا‭ ‬الأشخاص‭ ‬البالغين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما،‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭أكمل القراءة »


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