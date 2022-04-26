وطنية
2.7 مليون شاب يبحثون عن مشروع حياة
ندوة «ليكونوميست ميتنغ» ناقشت معضلة التكوين والتشغيل لدى الشباب بحضور شخصيات مهمة توجد فئة واسعة من الشباب في وضعية انتظار، ويتعلق الأمر بـ 1.7 مليون شخص، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و24، ويرتفع العدد إلى 2.7، إذا ما أضفنا الأشخاص البالغين من العمر 29 عاما، هذه الفئةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا