أسواق
صالون حلاقة للرجال يفتح أبوابه
فتح صالون حلاقة للرجال أبوابه في قلب حي المعاريف. ويتعلق الأمر ب”شيفز أند كليبرز”، وهو صالون عصري يقدم أحدث قصات الشعر للرجال، بالإضافة إلى حلاقة الذقن وتشذيب اللحية وتقديم علاجات مصممة خصيصا لشعر الرجل. ويعتمد الصالون الجديد، الذي يفتح أبوابه يوميا في رمضان من الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا،أكمل القراءة »
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