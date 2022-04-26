الرياضة
منافسة شرسة لاحتضان “كان” الأولمبيين
تونس تدخل السباق في آخر لحظة وجودة الملاعب تحسم في الفائز كشفت مصادر مطلعة، أن المغرب سيجد منافسة قوية لاحتضان بطولة إفريقيا أقل من 23 سنة، المؤهلة إلى نهائيات الألعاب الأولمبية بباريس 2024، بعد دخول بلدان أخرى على الخط. وينتظر الاتحاد التونسي لكرة القدم دعم وزارة الرياضة في البلاد، منأكمل القراءة »
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