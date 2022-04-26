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الرياضة

الإدارة التقنية تسوي ملفات مدربي “ويفا”

منذ 28 ثانية
شرعت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تلقي الطلبات الخاصة بتسوية ملفات المدربين الحاصلين على دبلوم التدريب ألف وباء من الاتحاد الأوربي لكرة القدم. وأطلقت الإدارة التقنية الوطنية عملية تسوية ملفات المدربين المغاربة، الحاصلين على شهادات التدريب “ألف” و”باء” من الاتحاد الأوربي، من أجل الحصول علىأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية
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