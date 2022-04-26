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الرياضة

نكونكو الأفضل في ألمانيا

منذ 11 ثانية
نال كريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيخ الألماني، لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني، الشهر الماضي. وكان متوقعا أن ينال الدولي الفرنسي هذا اللقب، بالنظر إلى تألقه في مباريات الفريق، إذ بات محط اهتمام الصحافة المحلية والأوربية، لما يقدمه مع ناديه. واستدعي أخيرا نكونكو، البالغ من العمر 24 سنة، للمنتخب الفرنسي، إذأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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