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حوادث

تأجيل محاكمة برلماني بزاكورة

منذ 14 ثانية
متابع وشقيقه بتهم الاتجار في المخدرات وتهريبها أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لزاكورة، الخميس الماضي، النظر في ملف برلماني سابق وشقيقه الذي يترأس جماعة قروية بإقليم تاونات، لشبهة تورطهم رفقة ثلاثة آخرين في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، بناء على طلب من الدفاع لاستدعاء شاهد في القضية. وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمةأكمل القراءة »


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