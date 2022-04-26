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حوادث

فيديو سرقة سيارة يورط جانحا بالبرنوصي

منذ 11 ثانية
Car thief trying to break into a car with a screwdriver. Car thief, car theft.
أوقفت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، أخيرا، جانحا متورطا في قضية تتعلق بالسرقة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه قام بسرقة سيارة تركت مالكتهاأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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