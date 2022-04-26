حوادث
فيديو سرقة سيارة يورط جانحا بالبرنوصي
أوقفت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، أخيرا، جانحا متورطا في قضية تتعلق بالسرقة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه قام بسرقة سيارة تركت مالكتهاأكمل القراءة »
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