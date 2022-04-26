fbpx
حوادث

تزوير يورط مفوضا قضائيا

منذ 7 دقائق
شمل إجراءات تبليغ حكم بهدف إصدار مذكرة بحث لاعتقال شخص بمطار محمد الخامس فتحت الشرطة القضائية بسلا المدينة، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في تزوير إجراءات تبليغ حكم والتنفيذ، عندما استعانت امرأة بمفوض قضائي، وتم ادعاء تبليغ طليقها بحكم أداء النفقة، رغم أنه كان خارج أرض الوطن، بهدف تقديم شكايةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة