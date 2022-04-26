حوادث
تزوير يورط مفوضا قضائيا
شمل إجراءات تبليغ حكم بهدف إصدار مذكرة بحث لاعتقال شخص بمطار محمد الخامس فتحت الشرطة القضائية بسلا المدينة، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في تزوير إجراءات تبليغ حكم والتنفيذ، عندما استعانت امرأة بمفوض قضائي، وتم ادعاء تبليغ طليقها بحكم أداء النفقة، رغم أنه كان خارج أرض الوطن، بهدف تقديم شكايةأكمل القراءة »
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