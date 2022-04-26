حوادث
رئيس جماعة يواجه تهمة الشطط
والي درعة تافيلالت يدخل على خط رفض الرئيس تعليمات القابض الإقليمي وجد رئيس مجلس جماعة تانوردي بإقليم ميدلت، نفسه أمام جنح الشطط في استعمال السلطة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، بعدما رفض تنفيذ قرار يقضي بالإفراج عن مستحقات موظف سابق بالجماعة، ومازال يتمادى في محاولة التملص من المهام المنوطةأكمل القراءة »
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