حوادث
إيقاف طالب يروج أجهزة للغش في الامتحانات
نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بوجدة، أخيرا، في إيقاف طالب للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية، تستعمل في الغش في الامتحانات، المدرسية منها على الخصوص. وحسب مصدر»الصباح»، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر، 26 سنة، أوقف بناء على إخبارية توصلت بها فرقة مكافحة العصابات، ليتم نصب كمين له،أكمل القراءة »
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