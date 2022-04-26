بانوراما
حـالات إفطـار المرضعـة
الدكتورة مبتسيم قالت إن حليب الأم تقل نسبة دهنياته ويشعر الرضيع بالجوع أكدت الدكتورة حسناء مبتسيم، طبيبة عامة، أن المرضعة عند شعورها بالتعب وظهور مجموعة من الأعراض عليها يمكن أن يسمح لها الطبيب بالإفطار. عن تأثير الصيام على حليب الأم وعلى المرضعة ورضيعها ومحاور أخرى، تتحدث الدكتورة حسناء مبتسيم ل»الصباح»أكمل القراءة »
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