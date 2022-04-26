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بانوراما

كـوتـش:التفاؤل خطوات تدريجية

منذ 7 دقائق
أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل»الصباح» أن التفاؤل أمر إيجابي في الحياة، لكن ينبغي أن يتم التعامل معه بشكل تدريجي. ووصفت الدكتورة بنمامون التفاؤل باعتباره رؤية بعيدة المدى لأمل يسعى كل شخص أن يحققه في مجال معين، موضحة أن طريقة التعامل معهأكمل القراءة »


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