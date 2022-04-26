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حوادث

لص يقتحم ثانوية بفاس

منذ 11 ثانية
استولى مجهول على مبلغ مالي وبطاقة بنكية لأستاذ بطريقة غريبة من داخل حجرة دراسية بمختبر العلوم بالثانوية الإعدادية قاسم أمين بدوار ريافة بمقاطعة جنان الورد بفاس، بعدما تسلل إليها في غفلة من الجميع، من باب خلفي، ما فتح فيه بحث من قبل المصالح الأمنية المختصة. وكان الأستاذ خارج القاعة أثناءأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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