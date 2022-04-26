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مجتمع

“بيـو”… ارتفـاع الإقبـال فـي رمضـان

منذ 4 ساعات
محلات متخصصة ورفوف بمساحات تجارية كبرى وضيعات فلاحية تزود زبناءها مباشرة كان استهلاك المواد المنتجة بطرق طبيعية “بيو” يقتصر، في البداية على بعض الفئات، بالنظر إلى أن أسعارها مرتفعة بالمقارنة مع المواد الأخرى، لكن قاعدة المستهلكين عرفت، خلال السنوات الأخيرة، اتساعا متواصلا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع وتيرة إنتاج هذه المواد وتوفرهاأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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