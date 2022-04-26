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حوادث

جثة تستنفر أمن القنيطرة

منذ 15 ثانية
عليها آثار حروق في الوجه واليدين وتعليمات قضائية بإخضاعها للتشريح استنفرت جثة شخص عثر عليها داخل بناية فيلا مهجورة وبها آثار حروق، أول أمس (الأحد)، بالقنيطرة، مختلف مصالح الشرطة القضائية والتقنية والعلمية بولاية الأمن، لتقوم مصالح الضابطة القضائية بالانتقال على وجه السرعة إلى مسرح الحادث وأقامت طوقا عليها بحضور عناصرأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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