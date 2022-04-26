حوادث
21 سنـة لأفـراد عصابـة بطنجـة
نفذوا سلسلة من السرقات ليلا باستعمال سيارات ضحاياهم أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة علنية عقدتها الثلاثاء الماضي، ثلاثة أفراد خطيرين ينتمون لعصابة إجرامية، اقترفوا داخل دائرة نفوذ المحكمة ذاتها عمليات إجرامية في حق عدد من المواطنين بالمدينة، الذين تعرضوا للاعتداء وسلب ما بحوزتهم من أموال وممتلكات وهواتفأكمل القراءة »
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