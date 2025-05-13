“كنزي سيدي معروف” يكشف عن روف توب جديد بإطلالة بانورامية ساحرة

أعلن فندق “كنزي سيدي معروف” عن الافتتاح الرسمي لفضائه الجديد على السطح (الروف توب) بعد عملية تجديد شاملة حولته إلى إحدى أبرز الوجهات الراقية بمدينة الدار البيضاء، جامعا بين الفخامة والراحة في أجواء أنيقة وعصرية.

ويقدم “الروف توب” بحلته الجديدة تجربة فريدة من نوعها تجمع بين التصميم الحديث والدفء في الأجواء، مما يجعله مثاليا سواء للاستمتاع بلحظات هادئة أو لتنظيم اللقاءات المهنية. من أبرز مستجداته، قاعة مغطاة للأكل تتسع لـ120 ضيفا، مجهزة لاستقبال الزوار على مدار السنة، سواء في الصيف أو الشتاء.

ويتميز الفضاء بمفروشاته الراقية وديكوره العصري الأنيق، مع إطلالة بانورامية خلابة على المدينة، ما يمنح تجربة استثنائية لعشاق الأماكن الراقية. كما يضم المطعم الجديد قائمة طعام سخية ومتنوعة تقدم خلال الغداء والعشاء، من إعداد رئيس طهاة جديد يشرف على المطبخ بإبداع واحترافية ليرضي أذواق الزوار ويثير حواسهم البصرية والذوقية معا.

ومن أبرز مزايا “الروف توب” الجديد، مسبحه الخارجي الذي يوفر لحظات استجمام مميزة وسط الشمس وعلى إيقاع مشهد المدينة من الأعلى، ما يجعله المكان المثالي لقضاء يوم عائلي، أو للاسترخاء الفردي، أو حتى لمجرد تناول مشروب عند غروب الشمس في جو أنيق ومريح.

وبمناسبة إعادة افتتاح هذا الفضاء المتميز، أطلق فندق كنزي سيدي معروف عرضا ترويجيا خاصا يشمل “يوم سبا كامل” مقابل 790 درهما فقط للشخص الواحد. ويشمل العرض: حماما تقليديا، جلسة تدليك لمدة 30 دقيقة، دخولًا إلى قاعة الرياضة والمسبح، وجبة كاملة بمرافقة مشروب غازي، بالإضافة إلى كوكتيل منعش مجاني لإضفاء لمسة فاخرة على يوم الاسترخاء.

هذا العرض مفتوح لجميع الزوار، سواء من نزلاء الفندق أو من خارجه، ويمثل فرصة مثالية لاكتشاف الوجه الجديد للروف توب والاستمتاع بتجربة رفاهية حقيقية في قلب العاصمة الاقتصادية.

ساعات العمل: من الساعة 10 صباحا إلى 11 ليلا.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة الموقع الرسمي: www.kenzi-hotels.com

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