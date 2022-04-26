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خاص

افتضاح‭ ‬ادعاءات‭ ‬العسكر

منذ 23 ثانية
وجه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬صفعة‭ ‬جديدة‭ ‬لخصوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية،‭ ‬عمقت‭ ‬عزلة‭ ‬الجزائر‭ ‬ومن‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬فلكها،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬توالي‭ ‬الاعترافات‭ ‬الدولية‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬وبجدية‭ ‬مقرح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬المقترح‭ ‬الوحيد،‭ ‬فوق‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭.‬ وشكل‭ ‬اجتماع‭ ‬20‭ ‬أبريل،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬مناسبة‭ ‬أمام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للنزاع‭ ‬المفتعل‭أكمل القراءة »


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