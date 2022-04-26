خاص
افتضاح ادعاءات العسكر
وجه مجلس الأمن صفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية، عمقت عزلة الجزائر ومن يدور في فلكها، خاصة بعد توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبجدية مقرح الحكم الذاتي، الذي يظل المقترح الوحيد، فوق طاولة المفاوضات. وشكل اجتماع 20 أبريل، مرة أخرى، مناسبة أمام المجتمع الدولي، للتأكيد على أهمية الحل السياسي للنزاع المفتعلأكمل القراءة »
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