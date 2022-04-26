الرياضة
بيلي يعود للمستشفى
ذكرت وسائل إعلام مختلفة، نقل الأسطورة بيلي، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، إلى المستشفى مرة أخرى، لمتابعة العلاج الذي يخضع له من ورم في القولون. وأوضحت المصادر نفسها أن حالة بيلي مستقرة، لكنه كان لزاما عليه الولوج للمستشفى في ساو باولو البرازيلة، إذ يعالج من المرض المذكور منذ شتنبر الماضي.أكمل القراءة »
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