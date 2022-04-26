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الناجي: “لمكتوب بزاف ديال الحب”
عبر الممثل أمين الناجي عن سعادته بالتجاوب الكبير من قبل الجمهور مع مسلسل “لمكتوب”، الذي يعرض خلال رمضان على القناة الثانية. وتقاسم أمين الناجي مجموعة من الصور مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” معلقا عليها “لمكتوب، بزاف ديال الحب والاحترام والعمل، شكرا على تفاعلكم”. وحظيت شخصية “المعطاوي” التي تقمصها الناجيأكمل القراءة »
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