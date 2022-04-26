أسواق
مشروعان عقاريان بقلب البيضاء
أطلقت شركة “إنجاز كابيتال بارتنرز”، علامة عقارية جديدة تحت اسم “لاتيتود إيموبيليي”، التي تشرف على ثلاثة مشاريع عقارية جديدة في قلب البيضاء. ويتعلق الأمر ببرنامجين سكنيين وبرنامج للمكاتب المهنية. ويقع المشروعان السكنيان “آنفا ليفينغ” 1و2، في حي “الأميرات”. ويتشكل المشروع الأول من مبنى سكني يعرض للبيع 27 استوديو راقيا تتراوح مساحتها بين 30 و70 متراأكمل القراءة »
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