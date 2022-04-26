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الرياضة

دجوكوفيتش يرفض إبعاد الروس

منذ 12 ثانية
A handout picture made available by the press office of the Dubai Duty Free Tennis Championship on February 20, 2022 shows Serbian Tennis player Novak Djokovic holding a press conference ahead of the ATP Dubai Duty Free Tennis Championship in the Gulf emirate of Dubai. Djokovic says he's been given a "positive" reception from players in the locker room and is "excited" to get back on court for his first match of the season at the Dubai ATP tournament. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIP/ JORGE FERRARI " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by jorge ferrari / DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIP / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIP/ JORGE FERRARI " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
انتقد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة “ويمبلدون” الإنجليزية للتنس هذا الصيف، واصفا القرار ب “أمر جنوني». وأعلن منظمو البطولة، استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من البطولة، في نسختها المقبلة، عقوبة لهم على الحرب الروسية الأوكرانية، فيما أكد الاتحاد البريطاني للتنس، أنه سيمنع مشاركة لاعبيأكمل القراءة »


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