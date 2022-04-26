الرياضة
دجوكوفيتش يرفض إبعاد الروس
انتقد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة “ويمبلدون” الإنجليزية للتنس هذا الصيف، واصفا القرار ب “أمر جنوني». وأعلن منظمو البطولة، استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من البطولة، في نسختها المقبلة، عقوبة لهم على الحرب الروسية الأوكرانية، فيما أكد الاتحاد البريطاني للتنس، أنه سيمنع مشاركة لاعبيأكمل القراءة »
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