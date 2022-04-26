خاص
ثلاثة أسئلة: رسائل دي ميستورا
كيف تقرؤون نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء؟ اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 20 أبريل خصص لتقديم إحاطة شملت جانبين أساسيين من جوانب الملف، وهما الجانب السياسي الذي قدم فيه ستيفان دي ميستورا إحاطته التي تعتبر الأولى منذ تعيينه وأتت بعد أول جولة سياسية قام بها للمنطقة في يناير الماضي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا