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خاص

ثلاثة‭ ‬أسئلة‭: ‬رسائل‭ ‬دي‭ ‬ميستورا

منذ 21 ثانية
نوفل‭ ‬البوعمري
‭‬كيف‭ ‬تقرؤون‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬الصحراء؟ اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬خصص‭ ‬لتقديم‭ ‬إحاطة‭ ‬شملت‭ ‬جانبين‭ ‬أساسيين‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الملف،‭ ‬وهما‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬ستيفان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬إحاطته‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬وأتت‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬سياسية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للمنطقة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭أكمل القراءة »


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