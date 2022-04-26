الرياضة
رونالدو يشكر جماهير ليفربول
شكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، نادي ليفربول وجماهيره، بسبب الدعم الذي أظهروه خلال مواجهة الفريقين أخيرا، بعد وفاة أحد توأميه. ووقف جمهور ليفربول في الدقيقة السابعة، في التفاتة جميلة، تصفيقا لمدة دقيقة، تحية لرونالدو وعائلته، منشدا أغنية الفريق “لن تسير لوحدك أبدا”. ونشر رونالدو مقطع فيديو لتلكأكمل القراءة »
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