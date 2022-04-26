fbpx
الرياضة

رونالدو يشكر جماهير ليفربول

منذ دقيقتين
 شكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، نادي ليفربول وجماهيره، بسبب الدعم الذي أظهروه خلال مواجهة الفريقين أخيرا، بعد وفاة أحد توأميه. ووقف جمهور ليفربول في الدقيقة السابعة، في التفاتة جميلة، تصفيقا لمدة دقيقة، تحية لرونالدو وعائلته، منشدا أغنية الفريق “لن تسير لوحدك أبدا”. ونشر رونالدو مقطع فيديو لتلكأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة