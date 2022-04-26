الصباح الفني
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العلاقة بين النرجس وألزهايمر كشف العلماء أن أزهار النرجس البري تحتوي على مادة كيميائية يمكن أن تكون مفتاح مكافحة مرض ألزهايمر. وتنتج أزهار النرجس كميات كبيرة من الغالانتامين، الذي يصحح الخلل في الدماغ، والذي يعتقد أنه يسبب الحالة التنكسية. ويعتقد العلماء أن أزهار النرجس البري التي تزرع في الجبال السوداءأكمل القراءة »
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