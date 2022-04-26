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الصباح الفني

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منذ 13 ثانية
العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النرجس‭ ‬وألزهايمر كشف‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬أزهار‭ ‬النرجس‭ ‬البري‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفتاح‭ ‬مكافحة‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭. ‬وتنتج‭ ‬أزهار‭ ‬النرجس‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغالانتامين،‭ ‬الذي‭ ‬يصحح‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬والذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يسبب‭ ‬الحالة‭ ‬التنكسية‭. ‬ويعتقد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬أزهار‭ ‬النرجس‭ ‬البري‭ ‬التي‭ ‬تزرع‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬السوداء‭أكمل القراءة »


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