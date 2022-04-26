أسواق
كيونت” تطلق مجموعة من المنتجات الفاخرة”
كشفت “كيونت”، الشركة المتخصصة في مجال البيع المباشر حول العالم، سلسلة جديدة من منتجات العناية بالبشرة “فيزيو راديانس إكسبرت سيريز”، التي تتميز بمواصفات وخصائص حصرية لمعالجة علامات الشيخوخة وتقدم السن، خاصة العلامات المزعجة التي تتركز حول العينين والوجه والرقبة. وتتضمن المجموعة، التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها العالمي الذي تمأكمل القراءة »
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