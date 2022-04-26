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أسواق

كيونت‭” ‬تطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الفاخرة‭”‬

منذ 25 ثانية
كشفت‭ “‬كيونت‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيع‭ ‬المباشر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬العناية‭ ‬بالبشرة‭ “‬فيزيو‭ ‬راديانس‭ ‬إكسبرت‭ ‬سيريز‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بمواصفات‭ ‬وخصائص‭ ‬حصرية‭ ‬لمعالجة‭ ‬علامات‭ ‬الشيخوخة‭ ‬وتقدم‭ ‬السن،‭ ‬خاصة‭ ‬العلامات‭ ‬المزعجة‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬العينين‭ ‬والوجه‭ ‬والرقبة‭.‬ وتتضمن‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمرها‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭أكمل القراءة »


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