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الرياضة

كوادرادو باق في جوفنتوس

منذ دقيقتين
أعلن جوفنتوس تمديد عقد نجمه الكولومبي خوان كوادرادو، لعام إضافي، ليبقى داخل النادي إلى نهاية الموسم الرياضي المقبل. وأكد جوفنتوس في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن كوادرادو اتفق مع مسؤولي النادي على البقاء لموسم إضافي، بعد إصرار المدرب ماسيميليانو أليغري. ويعتبر النجم الكولومبي، من أهم لاعبي جوفنتوس، إذ يلعبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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