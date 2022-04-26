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وطنية

تجديد واستمرارية في قيادة الاتحاد

منذ 37 ثانية
لشكر راعى تحقيق الانسجام في المكتب السياسي والمالكي رئيسا للمجلس الوطني صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، المنعقد أول أمس (الأحد)، على لائحة المكتب السياسي، التي تقدم بها إدريس لشكر، الكاتب الأول، والتي جاءت لتعكس اختيار التجديد والاستمرارية في الفريق الذي سيقود الحزب المعارض خلال المرحلة المقبلة. وأكد لشكر في كلمتهأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية
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