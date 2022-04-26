وطنية
ماكرون يهزم مرشحة اليمين
فاز بـ 58.54 في المائة ولوبان تعتبر النتائج انتصارا كبيرا وترحيب دولي بولاية ثانية للرئيس أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فوز إيمانويل ماكرون رسميا، في الانتخابات الرئاسية، في حين أقرت منافسته مارين لوبان بهزيمتها، معتبرة النتيجة التي حصلت عليها «نصرا مدويا» لها، وسط ترحيب دولي بإعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية. وأشارتأكمل القراءة »
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