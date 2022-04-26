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وطنية

ماكرون يهزم مرشحة اليمين

منذ 23 ثانية
French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron celebrates after his victory in France's presidential election, at the Champ de Mars in Paris, on April 24, 2022. (Photo by Thomas COEX / AFP)
فاز بـ 58.54 في المائة ولوبان تعتبر النتائج انتصارا كبيرا وترحيب دولي بولاية ثانية للرئيس أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فوز إيمانويل ماكرون رسميا، في الانتخابات الرئاسية، في حين أقرت منافسته مارين لوبان بهزيمتها، معتبرة النتيجة التي حصلت عليها «نصرا مدويا» لها، وسط ترحيب دولي بإعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية. وأشارتأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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