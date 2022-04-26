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“القفطان الأزرق” يطير إلى “كان”
الفيلم من إخراج التوزاني ويمثل المغرب في الدورة المقبلة من المهرجان اختير فيلم “القفطان الأزرق” للمخرجة مريم التوزاني، ليمثل المغرب في الدورة 75 لمهرجان “كان” السينمائي، والتي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها 17 ماي المقبل. وسيتنافس الفيلم الجديد للتوزاني على جائزة “نظرة ما”، وهو من إنتاج شركة “عليان” التي يملكهاأكمل القراءة »
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