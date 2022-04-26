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أسواق

جديد‭ “‬هواوي‭” ‬في‭ ‬الأسواق

منذ 33 ثانية
أطلقت‭ ‬مجموعة‭ “‬هواوي‭” ‬هاتفها‭ ‬الجديد‭ “‬نوفا‭ ‬9‭ ‬SE‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بعناصر‭ ‬تصميم‭ ‬مبتكرة‭ ‬وعصرية،‭ ‬موجهة‭ ‬خصيصا‭ ‬للمستهلكين‭ ‬الشباب،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬كونتين‭ ‬ليو،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحافية‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديثات‭ ‬الأجهزة‭ ‬القوية‭ ‬وتكامل‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل،‭ ‬يتميز‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بنظام‭ ‬مذهل‭أكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية
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