أسواق
جديد “هواوي” في الأسواق
أطلقت مجموعة “هواوي” هاتفها الجديد “نوفا 9 SE”، الذي يتميز بعناصر تصميم مبتكرة وعصرية، موجهة خصيصا للمستهلكين الشباب، حسب ما أكده كونتين ليو، المدير العام للمجموعة في المغرب وشمال إفريقيا، في ندوة صحافية بالبيضاء، مشيرا إلى أنه، من خلال تحديثات الأجهزة القوية وتكامل نظام التشغيل، يتميز الهاتف الجديد بنظام مذهلأكمل القراءة »
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