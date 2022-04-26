اذاعة وتلفزيون
“سيدة الظلام” على “تامازيغت”
تبث القناة “الثامنة” الأمازيغية، مساء اليوم (الثلاثاء)، الشريط التلفزيوني “سيدة الظلام” للمخرج إبراهيم الشكيري. وتدور أحداث الفيلم حول ظاهرة الشعوذة التي تمت مناقشتها في الفيلم بطريقة جديدة ومختلفة، بخلاف العادة، من خلال إبراز عمق أحاسيس الأشخاص الذين يعيشون في هذا الوسط، وأولئك الذين يمتهنون ويمارسون هاته الأفعال. ويشارك في بطولةأكمل القراءة »
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