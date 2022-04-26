خاص
الجزائر تنفق ملايير شعبها على “بوليساريو”
نشطاء الحراك الشعبي يقولون إن نظام “الكابرانات” سرق أموال الشعب وصرفها على العملاء اتهم نشطاء الحراك الشعبي الجزائري، نظام “الكابرانات” بسرقة أموال الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر والتهميش والجوع، ومنحها لميليشيات بوليساريو، وعملائه بالمغرب لمعاكسة وحدة تراب المغرب. واتهم الضابطان السابقان، هشام عبود وأنور مالك والدبلوماسي السابق العربي زيتوت،أكمل القراءة »
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