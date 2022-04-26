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خاص

الجزائر‭ ‬تنفق‭ ‬ملايير‭ ‬شعبها‭ ‬على‭ “‬بوليساريو‭”‬

منذ 10 ثواني
نشطاء‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬سرق‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬وصرفها‭ ‬على‭ ‬العملاء اتهم‭ ‬نشطاء‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬الجزائري،‭  ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬بسرقة‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬الفقر‭ ‬والتهميش‭ ‬والجوع،‭ ‬ومنحها‭ ‬لميليشيات‭ ‬بوليساريو،‭ ‬وعملائه‭ ‬بالمغرب‭ ‬لمعاكسة‭ ‬وحدة‭ ‬تراب‭ ‬المغرب‭.‬ ‭ ‬واتهم‭ ‬الضابطان‭ ‬السابقان،‭ ‬هشام‭ ‬عبود‭ ‬وأنور‭ ‬مالك‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬السابق‭ ‬العربي‭ ‬زيتوت،‭أكمل القراءة »


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