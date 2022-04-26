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اذاعة وتلفزيون

يسرا ونيللي في “روز وليلى” على “شاهد VIP”

منذ 30 ثانية
ذكرت “استديوهات MBC”، أنها بصدد إطلاق عمل درامي جديد يحمل عنوان “روز وليلى”، يضم نخبة من نجوم ونجمات الدراما، وتتشارك بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معا للمرة الأولى في بطولة مشتركة. ويتميز مسلسل “روز وليلى” بأنه أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، وتُعرضأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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