الرياضة
كان: من الصعب الاحتفاظ بليفاندوفسكي
اعترف النجم الألماني السابق أوليفر كان، والمسؤول ببايرن ميونيخ، بصعوبة الاحتفاظ بالدولي البولندي روبر ليفاندوفسكي، إذا أراد هو الرحيل. وقال «كان» في تصريح لقناة «سبورت 1» الألمانية، إنه من الصعب إقناع ليفاندوفسكي بالبقاء لمواسم إضافية في بايرن، إذا أراد البحث عن تحد جديد، دون الإشارة إلى برشلونة، التي تطرقت وسائلأكمل القراءة »
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