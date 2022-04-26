اذاعة وتلفزيون
اختيار الشريك أم المكتوب؟
إستراتيجيات الإفلات من العنف الرمزي والمادي بقلم: د: نادية المهدوي * استطاع المسلسل الرمضاني” لمكتوب” تحقيق نسبة مشاهدة عالية، بلغت عشرة ملايين للحلقة العاشرة حسب بلاغ للقناة الثانية، لاعتبارين أولا أن البرامج الرمضانية لها طابع تجاري استهلاكي، والاعتبار الثاني أن أحداثه تمس العلاقات الأسرية؛ هذه العلاقات التي تتخبط بين أحكامأكمل القراءة »
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