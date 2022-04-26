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الصباح الفني

النوري‭ ‬يطلق‭ ‬مسابقة‭ ‬للمواهب

منذ 17 ثانية
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬النوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬اسم‭ “‬مواهب‭ ‬مع‭ ‬النوري‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اكتشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الغناء‭ ‬والموسيقى‭.‬ وبدأ‭ ‬الفنان‭ ‬النوري‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للمسابقة‭ ‬الغنائية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬إنستغرام‭”.‬ وسبق‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬النوري‭ ‬مسابقة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬استوديو‭أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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