الصباح الفني
النوري يطلق مسابقة للمواهب
يستعد الفنان النوري لإطلاق مسابقة اختار لها اسم “مواهب مع النوري”، والتي سيتم من خلالها اكتشاف مجموعة من المواهب في عالم الغناء والموسيقى. وبدأ الفنان النوري في الترويج للمسابقة الغنائية الجديدة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام”. وسبق أن أطلق الفنان النوري مسابقة تحمل اسم “استوديوأكمل القراءة »
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