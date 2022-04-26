اذاعة وتلفزيون
“ماهي السينما؟” جديد الطريبق
قدم، أول أمس (الأحد)، المخرج السينمائي والكاتب محمد الشريف الطريبق أحدث إصداراته في مجال المؤلفات السينمائية بعنوان “ما هي السينما؟” في إطار الأنشطة الموازية لمعرض الكتاب الأول دورة بنعبود المنظم من طرف جماعة العرائش إلى غاية ثاني ماي المقبل. يشار إلى أن الشريف الطريبق أخرج عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، منأكمل القراءة »
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